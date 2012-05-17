TSK: Uludere görüntüleri ABD'den gelmedi

Genelkurmay Başkanlığı, Wall Street Journal Gazetesi'nde çıkan haberin ardından başlayan "Uludere olayında istihbarat ABD'den geldi" tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Medyada ABD gazetesine dayanarak verilen Uludere bombardımanından önce bölgedeki hareketliliğe dair ilk görüntünün ABD İnsansız Hava Aracından (Predatör) verildiği iddiaları yalanlandı.
Genelkurmay olayda grubun ilk görüntü tespitinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı tarafından yapıldığını vurguladı.
Açıklamada son olarak olayla ilgili bilgilerin yetkili makamlara gönderildiği de hatırlatıldı.