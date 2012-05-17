'Uludere siyasi cinayet, Başbakan özür dilemeli'

'Uludere'de istihbaratı ABD verdi" iddiasına CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Birgül Ayman Güler, "34 vatandaşın ABD istihbaratına dayanarak katledilmesi hükümetin suçu ve siyasal cinayettir. Başbakan, istihbarat milli kaynaklı demişti. Bu yalanı özür dileyerek düzeltmeli ve kamuoyunu aydınlatmalı' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, Uludere'deki olayla ilgili olarak, "Bunun kaza, kader, ecel olmadığını en başından beri söylemiştik. İstihbaratın kaynağını en başından sormuştuk, şimdi gelinen nokta hala karanlıktır. Hükümetten sorumluluğunu yerine getirmesini ve açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandığını ve geç bir saatte bittiğini belirterek, MYK'nın çalışmaları hakkında bugün toplantı düzenlediklerini söyledi. Güler, açıklamaları öncesi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan asker aileleri ile Türk milletine başsağlığı dilediklerini belirtti. Bir başka üzücü haberi de Şırnak'tan aldıklarını, AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç'ın kurşunlanarak öldürüldüğünü öğrendiklerini belirten Güler, bu saldırının nedenlerinin yakında ortaya çıkacağını kaydetti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun doğrudan üzüntülerini bildirmek için Kılınç'ın ailesine ulaşmaya çalıştığını anlatan Güler, "AKP ailesinin, Ali Kılınç'ın başı sağ olsun" dedi.

Uludere'deki olayla ilgili olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti üyelerinin çok sık olarak "İstihbaratın nereden geldiğini" sorduklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bunun yanıtını alamadık. Bunun yanıtını ne yazık ki dün bir Amerikan gazetesi verdi. Dedi ki; 'İstihbaratı, ABD istihbaratı verdi' Yani okyanus ötesinden aldığımız bir istihbaratla hareket ettiğimizi öne sürdü. Daha önce Başbakan, 'Milli kaynaklıdır istihbarat' demişti. Ortada halkımızı yanlış bilgilendiren daha açık söyleyelim halkımıza yalan söyleyen bir Başbakan var. Bu yalanı özür dileyerek düzeltmesi gerektiği kanısındayız. Ülkemizin en kritik konularını, yabancı bir istihbarat teşkilatına teslim etmiş olan bu hükümetin sorumluluğunun artık farkına varması kanısındayız. Aslında 'millidir istihbarat kaynağı' dendikten sonra şimdi bir Amerikan kaynağının söz konusu olduğunu duyunca doğrusu, MYK içindeki değerledirmemiz şu oldu; AKP iktidarı ABD'yi o kadar çok kendinden sayıyor ki bu gayri milli kaynağı, milli saymış olabilir.

'Hükümetin suçu ve bir siyasal cinayet'

"Biz Uludere operasyonunda 34 yurttaşımızın, bunların 17'si 17 yaş altında olan çocuklarımızın yabancı istihbarat kaynaklarına dayanılarak katledilmesini hükümetin suçu ve bir siyasal cinayet olarak değerlendiriyoruz" diyen Güler, "Burada verilen yanlış bilgiler manzumesine artık bir son verilmesini, özür dilenmesini ve doğru bilgi ile kamuoyunun aydınlatılmasını talep ediyoruz. Bunun kaza, kader, ecel olmadığını en başından beri söylemiştik. İstihbaratın kaynağını en başından sormuştuk, şimdi gelinen nokta hala karanlıktır. Hükümetten sorumluluğunu yerine getirmesini ve açıklama yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.