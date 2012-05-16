Wall Street: ABD'nin istihbaratı üzerine Uludere operasyonu yapıldı

Wall Street Journal gazetesi, Uludere'de meydana gelen ve 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava operasyonunun, ABD'nin verdiği istihbarat üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gazetenin ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, operasyonun ABD yapımı bir insansız hava aracının verdiği istihbarata bağlı olarak yapıldığı öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Kararı Türkler verdi. (Operasyon) ABD'nin kararı değildi" dedi.

Washington ile Ankara arasında varılan uzlaşma kapsamında, ABD insansız hava araçları Kasım 2007'den bu yana Türkiye'ye PKK ile mücadelede istihbarat desteği sağlıyor.

ABD'li yetkililer, daha önce istihbarat paylaşımının sürdüğünü söylemiş ancak Uludere'de sivil can kayıplarına neden olan operasyonun istihbaratının ABD'den gittiği iddialarını kabul etmemişti. WSJ'nin haberiyle ABD'li yetkililer bu iddiaları ilk kez doğrulamış oldu.

WSJ ayrıca, ABD'li yetkililerin Türk yetkililere insansız hava aracını yaklaştırarak, konvoyu daha yakından görmelerini sağlayabileceklerini söylediğini ancak Türklerin aracı daha uzak bir noktaya yönlendirmelerini istediğini de öne sürdü. ABD'li yetkililere göre, bu tarz isteklere uyulması standart bir prosedür.