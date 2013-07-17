TSK: Suriye'den açılan ateşe karşılık verdik

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde 1 kişi, Suriye tarafından geldiği iddia edilen kurşunlarla vuruldu. Yaralanan gençlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin hayati tehlikesi var. Genelkurmay ise yaptığı açıklamada, Suriye'den atış yapılan bölgeye ateşle karşılık verildiğini açıkladı.

Suriye'nin Resulayn kasabasında yaşanan çatışma sırasında seken kurşunlar, Ceylanpınar ilçesinde can aldı.

Ceylanpınar ilçesinde 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul, yolda yürürken kurşunlara hedef oldu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 yaşındaki Mehmet Gündüz de evinde televizyon izlerken bir kurşunla başından vuruldu. Yoğun bakıma kaldırılan Gündüz’ün hayati tehlikesi sürüyor.

Sabah saatlerinde yine çatışma seslerinin duyulduğu ilçede Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nezir Atilla evinde otururken kolundan kurşunla yaralandı. Sağlık durumu iyi olan muhtar taburcu edildi.

Bu arada, olayın ardından devlet hastanesi önünde toplanan bir grup, Suriyelilerin tedavi edilmesine tepki gösterdi. Hastane önünde de zaman zaman arbede yaşandı.

Polis ekipleri, hastane çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Belediye hoparlöründen vatandaşlara sık sık "sınırdan uzak durun, gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı. Öte yandan, Suriye’nin Resulayn kasabasındaki çatışmalar devam ediyor.

El Nusra ile PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD arasındaki çatışma sesleri Ceylanpınar ilçesinden de duyuluyor.

Genelkurmay: Ateşle karşılık verildi

Bu arada, konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Resulayn bölgesindeki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Angajman kuralları gereği; Suriye topraklarından ateş açılan mevziiye, Cenkeser hudut karakolundan ateşle karşılık verildiği” kaydedildi.