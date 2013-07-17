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Ceylanpınar'da silahla vurulan bir genç yaralandı

Ceylanpınar ilçesinde caddede yürüyen genç, göğsüne nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen merminin isabet etmesi sonucu yaralandı

17 Temmuz 2013 04:29

Ceylanpınar ilçesinde caddede yürüdüğü sırada bir gencin göğsüne nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.
Alınan bilgiye göre Mehmet Ertuğrul (17), Cumhuriyet Caddesi'nde evine giderken göğsüne nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çevredeki vatandaşlarca Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Suriye sınırında bulunan ilçede akşam saatlerinde evinde televizyon izlerken 16 yaşındaki Mehmet Gündüz'ün kafasına da nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etmişti.

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