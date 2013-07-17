Ceylanpınar'da polis müdahalesi

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn'daki çatışmalardan seken bir kurşun, Ceylanpınar'da bir gencin göğsüne isabet etti. 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul yaşamını yitirdi. Başından yaralanan 15 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün tedavisi ise sürüyor.

Şanlıurfa ’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Haseki kentinde bağlı Rasulayn ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu ile PKK 'nın bu ülkedeki kolu olan PYD güçleri arasında çıkan çatışma sırasında, Ceylanpınar'da göğsüne kurşun isabet eden 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul yaşamını yitirdi. Yine Suriye'den atılan kurşunla başından yaralanan 15 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün tedavisi ise sürüyor. Sabah saatlerinde çatışmalar yeniden başlarken Ceylanpınar'da evinde oturan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nezir Atilla, isabet eden kurşunla sağ kolundan yaralandı. Bu arada hastane önünde toplanan halk Suriye'deki yaralıların getirilmesine tepki gösteriyor. Polis ise hastane önünde giderek büyüyen kalabalığa müdahale ediyor.

İki gencin Özgür Suriye Ordusu ile PYD güçleri arasındaki çatışmada yaralandıkları olaylar, Suriye'nin Rasulayn ilçesiyle sınır komşusu olan Ceylanpınar'da meydana geldi. Özgür Suriye Ordusu'na mensup muhalifler ile PYD güçleri arasında dün öğlen saatlerinde çıkan çatışmada, Ceylanpınar'da 15 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün başına kurşun isabet etti. Akşam saatlerinde de yeniden silah seslerinin duyulduğu Ceylanpınar'da halk paniğe kapılırken, sınıra yakın olan Aydınlık Mahallesi'nde yolda yürüyen Mahsun Ertuğrul'un göğsüne kurşun isabet etti. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul, gece geç saatlerde tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Güzdüz yoğun bakımda

Ceylanpınar'da dün öğle saatlerinde yine Suriye'de muhalifler ile PYD arasında çıkan çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 15 yaşındaki Ahmet Gündüz, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Doktorlar, Gündüz'ün hayati tehlikesinin devam ettiğini, kurtarılması için tüm çabanın gösterildiğini söyledi.

Hastanede gerginlik

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde çatışmada yaralanan bir Suriyeli'nin de tedavi için acil servise getirilmesine tepki gösterdi. Yaralı Suriyeli'nin bulunduğu sedye ve ambulansa saldıran öfkeli kalabalıktaki bazı kişiler acil servisin camını kırdı. Gerginlik ihbar üzerine olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile engellendi ve öfkeli kalabalık hastaneden uzaklaştırıldı. Daha sonra yeniden hastane önünde toplanan ve yaralı Suriyelilerin ilçeye getirilmesine tepki gösteren Ceylanpınarlılara polis zaman zaman müdahale ediyor.

Uyarı anonsu yapıldı

Yapılan anonsta, vatandaşların sınır hattından uzak durmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar ise sokağa çıkmaya korktuklarını ve biran önce çatışmaların sona ermesini istedi. Rasulayn'daki çatışmaların ardından güvenlik güçleri, sınır hattında önlemlerini arttırdı. Yaşananların ardından güvenlik güçleri, vatandaşlara sınıra yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Sabah yeniden çatışma çıktı

Bu arada Şanlıurfa'nın Suriye sınırında Özgür Suriye Ordusu ile PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD güçleri arasında sabah saatlerinde yeniden çatışma çıktı. Ceylanpınar'da evinde oturan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nezir Atilla, isabet eden kurşunla sağ kolundan yaralandı. Çatışmanın devam ettiği sıralarda silah seslerinin Ceylanpınar tarafından duyulduğu öğrenildi.