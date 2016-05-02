TSK: Kilis'e atılan roketlere karşılık verildi; 50 DAEŞ üyesi öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Kilis'te bir kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı roketli IŞİD saldırısının ardından örgüte karşılık verildiğini ve 50 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

18 Ocak’tan bugüne kadar 19 kişinin yaşamını yitirdiği Kilis kent merkezine saat 19.10 sıralarında yine Suriye tarafından 2 katyuşa roketatar mermisi atılmıştı.

Büyük gürültüyle infilak eden roketlerin patladığı bölgelere; sağlık, kurtarma ve polis ekiplere sevk edilmişti.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı.