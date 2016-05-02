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Kilis'e yine roket atıldı; 1 ölü, 3 yaralı!

Suriye'den Kilis'e atılan roketler sonucu 18 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

02 Mayıs 2016 22:36

Suriye'den Kilis kent merkezine 2 katyuşa roketatar mermisi atıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

18 Ocak’tan bugüne kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiği Kilis kent merkezine saat 19.10 sıralarında yine Suriye tarafından 2 katyuşa roketatar mermisi atıldı. Büyük gürültüyle infilak eden roketlerin patladığı bölgelere; sağlık, kurtarma ve polis ekiplere sevk edildi. 

 

TSK: Karşılık verildi

 

TSK, Kilis'e yönelik roket saldırısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada; IŞİD'e karşılık verildiğini ve 50 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü ifade etti. 

 

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