TSK: İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler...

Genelkurmay Başkanlığından, Bitlis'te köy korucusunun elektrik direğine bağlanmasının ardından ateş edilerek şehit edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş, caniler tarafından işlenen bu vahşice olayı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm köy korucularımıza sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerce 12 Eylül 2014'te kaçırılan köy korucusu Nihat Çaprak'ın Bitlis'te merkeze bağlı Geçitbaşı köyü sınırlarında bir elektrik direğine bağlandıktan sonra baş ve vücudunun değişik bölgelerine ateş edilerek şehit edildi. İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş, caniler tarafından işlenen bu vahşice olayı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm köy korucularımıza sabırlar diliyoruz."