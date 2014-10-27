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TSK: İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler...

Genelkurmay Başkanlığı'ndan PKK tarafından kaçırılan ve öldürülen köy korucusu Nihat Çaprak'la ilgili bir açıklama yapıldı

27 Ekim 2014 13:21

Genelkurmay Başkanlığından, Bitlis'te köy korucusunun elektrik direğine bağlanmasının ardından ateş edilerek şehit edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş, caniler tarafından işlenen bu vahşice olayı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm köy korucularımıza sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerce 12 Eylül 2014'te kaçırılan köy korucusu Nihat Çaprak'ın Bitlis'te merkeze bağlı Geçitbaşı köyü sınırlarında bir elektrik direğine bağlandıktan sonra baş ve vücudunun değişik bölgelerine ateş edilerek şehit edildi. İnsanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş, caniler tarafından işlenen bu vahşice olayı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm köy korucularımıza sabırlar diliyoruz." 

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