Bitlis'te köy korucusu direğe bağlandı, kurşuna dizildi

Bitlis'in Çeltikli köyünde geçici köy korucusu olarak görev yapan ve yaklaşık 2 aydır haber alınamayan Nihat Çaprak, direğe bağlanarak kurşuna dizilmiş halde bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Geçitbaşı Köyü yakınlarında, telefon direğine bağlanıp kurşunlanarak öldürülen kişinin cesedi bulundu.

Tatvan ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hizan karayolu üzerindeki Geçitbaşı Köyü yakınlarıda telefon direğine bağlı bir ceset görenler jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, uzun namlulu silahla taranarak öldürüldüğü belirlenen cesedi ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Yapılan incelemede öldürülen kişinin Bitlis'in Çeltikli köyünde geçici köy korucusu olarak görev yapan ve 2 ay önce kaçırılan ve o günden beri haber alınamayan 6 çocuk babası Nihat Çaprak'a ait olduğu tespit edildi.

Çaprak’ın ağzına 10 lira konulması ise dikkat çekti. Cenaze, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Çeltikli köyü, 24.03.2012 tarihinde 15 kadın PKK'lının öldürüldüğü yer olarak biliniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genelkurmay'dan açıklama

Öte yandan Genelkurmay’dan önemli yurtiçi olaylara ilişkin yapılan yazılı bilgilendirmede, “12 Eylül 2014′te Bitlis merkez İlçesi Aşağıölek Köyü Arasuni Tepe mevkiinde kaçırılan geçici köy korucusu Nihat Çaprak, Bitlis Merkez ilçe Geçitbaşı köyü mülkî sınırları içerisinde, bir elektrik direğine bağlanarak, baş ve vücudunun değişik bölgelerine ateş edilmek suretiyle şehit edilmiştir.” denildi.