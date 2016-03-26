TSK: DAEŞ'e ait hedefler vuruldu

TSK'dan yapılan açılamada "DEAŞ'e ait 4 hedef koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından vuruldu. Türk askerinin şehit olduğu saldırısı sonrası DEAŞ'e ait 4 hedef Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla yoğun bir şekilde ateş altına alındı, hedefler tam isabetle imha edildi" denildi.

Katyuşa mermisinin IŞİD bölgesinden geldiğinin anlaşılması üzerine kampta bulunan 40 kilometre menzilli Fırtına obüsleri IŞİD mevzilerinin yoğun top ateşine tuttu. TSK, ayrıca koalisyon güçlerinden IŞİD mevzilerine havadan harekat düzenlenmesini de istedi. Hava şartlarının düzelmesinden sonra bölgedeki IŞİD’e hava harekatı düzenlendi.

TSK açıklamasında hava harekatı ile ilgili olarak şöyle denildi:

"Bölgedeki hava şartlarına bağlı olarak Koalisyon çerçevesinde yapılan koordinasyon neticesinde, bölgedeki DEAŞ Terör Örgütüne ait dört hedef Koalisyon Güçlerine bağlı savaş uçaklarıyla vurulmuştur. Bölgede tespit edilen dört ilave hedef Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla yoğun bir şekilde ateş altına alınmış; hedefler tam isabetle imha edilmiştir. Hava şartlarının el verdiği ölçüde tespit edilen diğer hedeflere Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlenmeye devam edilmektedir."