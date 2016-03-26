TSK: DAEŞ'in attığı mermiler 'Gedu Üs Bölgesi'ne düştü; 1 asker şehit oldu

TSK , Kuzey Irak'ta Gedu Üst Bölgesi'ne katyuşa füzesi isabet ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre saldırıda bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.

TSK'nın sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"26 Mart 2016 tarihinde; Irak Kuzeyinde DEAŞ Terör Örgütü ile Peşmerge güçlerinin karşılıklı çatışmaları esnasında, saat 15.10 sularında, DEAŞ Terör Örgütü'nün Peşmerge tarafına attığı KATYUŞA ÇNRA mermilerinin bir kısmı Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Gedu Üs Bölgesine düşmüştür.

"Üs Bölgesine düşen mermilerden dolayı bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımız helikopterle Türkiye’ye tahliye edilmiştir. Yaralı silah arkadaşımızın tedavisine Şırnak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir.

"Bölgede tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü hedefleri ateş altına alınmıştır.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Obüslerle vuruldu

Katyuşa mermisinin IŞİD bölgesinden geldiğinin anlaşılması üzerine kampta bulunan 40 kilometre menzilli Fırtına obüsleri IŞİD mevzilerinin yoğun top ateşine tuttu. TSK, ayrıca koalisyon güçlerinden IŞİD mevzilerine havadan harekat düzenlenmesini de istedi. Hava şartlarının düzelmesinden sonra bölgedeki IŞİD’e hava herakatı düzenleneceği bildirildi.

IŞİD en sonuncusu geçen salı günü olmak üzere Başika Kampı’na 4 kez saldırmıştı. Bu saldırıların ilkinde 4 Türk askeri yaralanmıştı. Daha önce yapılan sızma girişimlerine karşılık yapılan topçu ateşlerinde 18 IŞİD teröristi öldürülmüştü.