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TSK: Balyoz beklediğimiz gibi beraatla sonuçlandı

Genelkurmay, Balyoz Davası'yla ilgili açıklama yaptı

02 Nisan 2015 03:17

Genelkurmay Başkanlığı, yeniden görülen Balyoz Davası'nda mahkemenin beraat kararı vermesiyle ilgili '' Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden üzen bu dava beklediğimiz şekilde beraat ile sonuçlanmıştır. Yaptığımız suç duyuruları kapsamında, etkili ve süratli soruşturma yapılarak silah arkadaşlarımızı, ailelerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini derinden yaralayan kişilerin tespit edilerek, adil bir yargılama sonucunda hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları beklenmektedir'' açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Kamuoyunda “BALYOZ DAVASI” olarak adlandırılan, çeşitli sahte delillerin kullanıldığı ortaya çıkan ve süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını derinden üzen bu dava beklediğimiz şekilde beraat ile sonuçlanmıştır.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak; hukukun üstünlüğüne saygının gereği ve adil yargılanma ilkesi çerçevesinde, söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun neticeleneceğine olan inancımız sürekli olarak muhafaza edilmiş, verilen karar ile birlikte bu yöndeki inanç ve beklentilerimizin haklılığı ortaya çıkmıştır.

3. Yaptığımız suç duyuruları kapsamında, etkili ve süratli soruşturma yapılarak silah arkadaşlarımızı, ailelerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini derinden yaralayan kişilerin tespit edilerek, adil bir yargılama sonucunda hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları beklenmektedir.

4. Bu karar çerçevesinde, beraat eden personelimizin, ailelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sevincini yürekten paylaşır, kendilerine sağlıklı ve mutlu günler temenni ederiz.

5. Ayrıca, dün görevi başında menfur bir terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yargı camiasına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

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