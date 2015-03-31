Balyoz Davası'nda savcı tüm sanıklar için beraat istedi

Yeniden görülen "Balyoz Davası"nda mütalaasını açıklayan savcı, "Dosyadaki dijital verilerin delil vasfına sahip olmadığı anlaşılmıştır. Sanıklarla, suça konu dijital veriler arasında bağ kurulmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır" dedi. Savcı, Çetin Doğan, Dursun Çiçek, Engin Alan, Ergin Saygun, İbrahim Fırtına, Özden Örnek'in de aralarında bulunduğu 236 sanığın tamamı için beraat istedi.

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz Davası’yla ilgili verdiği "Hak ihlali" kararının ardından aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek’in de bulunduğu 236 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Engin Alan, Dursun Çiçek, Özden örnek de hazır bulundu

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Anadolu Adalet Sarayı’ndaki 450 kişilik Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda görülen davanın 5. duruşmasına aralarında MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, CHP milletvekili aday adayı emekli Albay Dursun Çiçek, emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek’in de bulunduğu 140 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Salonda elektrik kesintisi

Duruşmada sanık ve avukat sayısının çokluğu nedeniyle yoklama yaklaşık 1 saat sürdü. Salona yeni gelen sanık ve avukatlarının eklenmesi sırasında elektrik kesintisi yaşandı ve salon yaklaşık 1 dakika karanlıkta kaldı. Bu sırada mahkeme Başkanı Özlem Karaçam’ın katibine "Kaydetmiş miydin?" diye soru yöneltmesi tüm salonu güldürdü.

Baransu’nun eski eşinin evindeki belgeler soruldu

Mahkeme Başkanı Karaçam, "Sizi dikkatle dinlemek istiyoruz, herkesin söylediğini. Bugün beyanlarınızı alacağız. Lütfen kimse izinsiz duruşma salonunu terketmesin" dedi. Mahkeme başkanı Karaçam, Balyoz’da Kumpas soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Baransu’nun eski eşi Esra Konur’un evinin ardiyesinde yapılan arama kapsamında soruşturmayı yürüten savcılığa "Balyoz", "Oraj", "Suga", "Çarşaf", "Sakal" adlı eylem planlarına ilişkin ’delil niteliği taşıyan belgelerin olup olmadığının’ sorulduğunu belirtti. Soruşturma savcısının eylem planlarına ilişkin belgelerin olmadığı yönünde mahkemeye cevap verdiğini ifade etti.

Bilirkişi raporuna karşı beyanlar alınıyor

Mahkeme Başkanı Karaçam ardından , İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) görevlileri bilirkişiler Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Doç. Dr. Feza Buzlıca ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tosun Mısırlı’nın dava dosyasındaki dijital delillere ilişkin hazırlanan rapor ve ek raporlara ilişkin savcıya bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Savcı Ramazan Öksüz herhangi bir diyeceğinin olmadığını belirtti.

‘7 Nisan’dan önce geri verilmesini talep ediyorum’

Bilirkişi rapor ve ek raporlara ilişkin sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasına geçildi. Emekli Orgeneral Bilgin Balanlı, "Bilirkişi raporlarına katılıyorum, avukatım İlkay Sezer’in mahkemeye sunduğu dilekçelere de katılıyorum ve mahkemenizin en kısa sürede beraat kararı vermesini talep ediyorum" dedi. CHP İstanbul ikinci bölgeden milletvekili aday adayı emekli Albay Dursun Çiçek, "Çalınan masumiyetimizin ve seçilme hakkımız dahil bütün haklarımızın 7 Nisan’dan önce geri verilmesini talep ediyorum ve Kumpasçılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum" diye konuştu.

"Dijital verilerin sahte olduğu son bilikişi raporuyla isptalanmıştır'

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Dijital verilerin sahte olduğu son bilikişi raporuyla isptalanmıştır. Davanın en kısa sürede sonuçlandırılmasını ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Emekli Korgeneral Engin Alan da, bilirkişi raporuna katıldığını belirterek beraatini istedi.

‘Delil vasfına sahip olmadığı anlaşılmıştır’

Mütalaasını açıklayan savcı "Dosyadaki dijital verilerin delil vasfına sahip olmadığı anlaşılmıştır. Sanıklarla, suça konu dijital veriler arasında bağ kurulmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır" dedi.

Savcı tüm sanıklar için beraat istedi

Yeniden görülen "Balyoz Davası"nda savcı, Çetin Doğan, Dursun Çiçek, Engin Alan, Ergin Saygun, İbrahim Fırtına, Özden Örnek'in de aralarında bulunduğu 236 sanığın tamamı için beraat istedi.

Savcı Ramazan Öksüz, dijital veriler hakkında sahtecilik iddiasına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.