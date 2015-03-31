Balyoz'da 236 sanığın tamamına beraat

Yeniden görülen Balyoz Davası'nda mahkeme, eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, emekli korgeneral ve MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan ve Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 236 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Mahkemenin verdiği "tüm sanıklar için beraat" kararı solonda bulunan sanık ve yakınlarının alkışlarıyla karşılandı.

236 sanık için beraat kararını "sanıkların yüklenen suçları işlediği sabit olmadığı" gerekçesiyle veren mahkeme, dijital delillerde sahtecilik iddiasına ilişkin de suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Dava sürecinde hayatını kaybedenlere tezahürat

Savcı Ramazan Öksüz'ün esas hakkındaki mütalaasının ardından sanıklar savcının esas hakkındaki mütalaasına katıldıklarını belirterek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti tüm sanıklar hakkında sanıkların yüklenen suçları işlediğinin sabit olmadığını belirterek beraat kararı verdi. Beraat kararının verilmesinin ardından salonda bulunan sanıklar, avukatları ve izleyiciler beraat kararını ayağa kalkarak alkışlarla karşıladı. Sanıklar dava aşamasında yaşamını yitiren Albay Ali Tatar ve emekli Albay Murat Özenalp için saygı duruşunda bulundu. Öte yandan salondaki izleyiciler "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı ardından mahkeme heyetini tebrik ettiler.

'Cumhuriyet mahkemesi verdi kararını'



Dava sonrası adliyeden çıkan Özden Örnek, "Şuanda çok değişik şeyler içinde olduğumuzu görüyorsunuz" derken, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ise, "Söylenecek bir şey yok. Cumhuriyet mahkemesi verdi kararını, ondan öncekiler mahkeme değildi" diye konuştu. Emekli Orgeneral Ergin Saygun da, "Adalet tecelli etti. Ama çok zulmettiler. İnşallah yapanların yanında kalmayacak. Baştan beri içime oturan bir laf vardı, 'Türkiye kalın bağırsaklarını temizliyor' diye. Bize bu lafı layık görenleri de bir defa daha üzüntülerimi belirtmek istiyorum" dedi.

Ülkeyi perişan ettiler

Emekli Orgeneral Çetin Doğan ise, "Bu dava bizim açımızdan sonuçlanmadı hala. Çünkü bu davayı kotaranlar içeri girmedikçe bu dava bitmeyecektir. Türkiye'de hakimler, savcılar hala var. Buna güvenelim. Atatürkçü adaletten yana olan bu hakimleri destekleyelim. Çünkü adalet gerçekten de mülkün temeli. Ama zulmün aracı haline getirdiler, ülkeyi perişan ettiler" dedi. Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan da, "Mücadele ettik, sonucunu da aldık. Umarım bundan sonraki ülkemiz böyle hazin şeyler yaşamaz" diye konuştu.

Tahliye kararının ardından sanıklar çeşitli cezaevlerinden çıkmıştı. Maltepe Cezaevi'nde bulunan sanıklar ise üniformaları ile tahliye olmuştu.