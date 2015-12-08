TSK, 350 askeri Kuzey Irak sınırında bekletiyor

Türkiye ile Irak arasındaki Musul gerilimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a göndermeyi planladığı 350 askere “sınırda bekleyin” emri verdi.

NTV'nin haberine göre Bağdat'la yürütülecek temaslarda anlaşma sağlanırsa, 350 askere, "hareket" emri verilecek. Davutoğlu, Irak merkezi yönetiminden gelen tepkiler üzerine Irak Başbakanı Haydar El İbadi'ye bir mektup göndermiş, "Irak hükümetinin hassasiyetleri giderilinceye kadar Başika'ya yeni asker gönderilmeyecek" demişti.

Irak Başbakanı Türkiye'ye askerlerini çekmesi için 48 saat süre vermiş, gerekirse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gideceklerini açıklamıştı. Ankara, Musul'da bulunan askerlerin geri çekilmeyeceklerini açıkladı.