TSE Başkanı Prof. Şahin, bez maske standardını açıkladı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, bez maske ile cerrahi maskenin koruyuculuğunun eşit olduğunu belirterek, "Maskeler neyden dokunmuş olursa olsun, '3 mikrondan daha büyük damlacıklar için bariyer oluşturabiliyor mu' bizim baktığımız yer orası. Yani 3 mikrondan yüksek damlacıklar varsa bundan geçemeyecek" dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs tedbirleri kapsamında meskenler dışında tüm alanlarda takma zorunluluğu olan maskenin nasıl olması gerektiğini anlattı.



Bez maskelerin belli bir ebatları olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Klipsin (tel) zımba gibi keskin kenarları olmayacak. Bu insan yüzü ile temas ettiği için kullanım halinde bir sıkıntı doğurmayacak. Cilde zarar verecek bir unsur olmayacak. İpliklerin yatay ve dikey dokunmasından oluşan bu yüzeyler arasında 3 mikrondan daha büyük damlalar için bir bariyer oluşturacak.



Yani 3 mikrondan yüksek damlacıklar varsa bundan geçemeyecek. Çünkü biz biliyoruz ki damlacık yolu ile bulaşan bir virüs ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla koruyucu özelliğe sahip olan bu maskenin o damlacıkları geçmesine müsaade etmiyor olması lazım. Kullanılan malzemelerin cilde temasından dolayı cilde alerjik bir etki oluşturmaması lazım. Biz ona genel tabir ile biyouyumlu malzemeler diyoruz.



Maskenin üretildiği kumaş, sentetik veya doğal liflerden dokunmuş bir kumaş olabilir. Örgüsü değişik şekillerde olabilir. Önemli olan dokuma tekniği ne olursa olsun 3 mikrondan büyük geçişlere müsaade etmiyor olması lazım. Kumaş üretiminde dokuma, örme, triko ya da dokusuz her türlü dokuma tekniğinin 3 mikrondan büyük geçişlere müsaade etmiyor koşulunu sağlamak kaydı ile bunu gerçekleştiriyor olması lazım" diye konuştu.

"Tıbbi açıdan 4 ana kriter gerekli"

Maskenin çekildiğinde kopmaması, dikişlerinin sağlam olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Kusursuzluktan kastımız da çektiğimizde kopmuyor, dikişlerinin sağlam, içinde bulunan klipsin de esnek ve yüzeyin şeklini alabilir şeklinde olması gerekiyor. Bunlar gözle görülen özellikler. Tıbbi açıdan baktığımızda bakteri filtrasyonu, solunabilirlik, mikrobiyal temizlik, yıkanabilir gibi bez maskenin 4 ana kriterinin olması gerekiyor. Belli bir seviyenin altına solunabilirliğin düşmemesi gerekiyor.



Bunun bir oranı var. Solunabilirlik konusunda yüzde 60 solumaya müsait olması lazım. Bakteri filtrasyonu açısından baktığımız gibi geçirgenlik anlamında cerrahi maskelerde olduğu gibi yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlıyor olması lazım. Mikrobiyel temizlik açısından baktığımızda üzerinde miktobiyel bakteri tutmuyor olması lazım.



Yıkanabilirlik olarak baktığımızda da bizim belirlediğimiz kriterler en az 5 defa yıkanabiliyor olması lazım. Piyasaya yıkanabilir bez maske arz edecek olan firmanın bunun ‘TSE K 599'a göre üretildiğini belgelemesi icap ediyor. Bunun kaç kere yıkanabilir olduğunu söylemesi gerekiyor. Ne ile yıkanması gerektiğini belirtmesi gerekiyor" dedi.