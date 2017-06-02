Trump'tan dört lidere 'Paris İklim Anlaşması' telefonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kanada Başbakanlarını arayarak ülkesini neden Paris İklim Anlaşması'ndan çektiğini anlattığı bildirildi.

Açıklamada, Trump'ın her bir lidere Paris anlaşmasından ABD'yi neden çektiğini şahsen açıkladığı belirtilerek, "Başkan, görevinin ilk aylarında bu konuyla ilgili dürüst ve yapıcı tartışmaları sebebiyle dört lidere de teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Transatlantik ittifakına bağlı kalmayı sürdüreceği ve çevreyi koruma çabalarını güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin emisyon seviyesini düşürme ve temiz enerjiye dayalı teknolojiler geliştirme çabalarına da vurgu yapıldı.

"Dünyadaki en temiz ülke olacağız"

"Başkan, kendi yönetimi altında ABD'nin, dünyadaki en temiz ve çevre dostu ülkesi olacağının altını çizdi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Avrupalı liderlerin çevre de dahil tüm alanlardaki diyalog ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu.

Paris İklim Anlaşması nedir?

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 190’dan fazla ülkenin imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen ve uluslararası anlamda hukuki bağlayıcılığı bulunan anlaşmayı imzalayan ve parlamentolarında onaylayan ülkelerin sera gazı salımını azaltma ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması konusunda planlarını uygulamaya koyması gerekiyor.

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi Konferansı'nda (COP21) üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmanın, çevre konusunda bugüne kadar varılan en kapsamlı metin olduğu belirtiliyor.

Anlaşmaya göre, fosil yakıtlarının kullanımı kısaltılarak sera gazı emisyonları azaltılarak küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için çaba gösterilecek. Metin, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini öngörürken, gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarması hedefleniyor.

Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler de yer alıyor. Küresel sıcaklık artışının düşürülmemesi halinde kuraklık, çölleşme, bitki ve hayvan nesillerinin yok olması ve deniz seviyesinin yükselmesi öngörülüyor. Bu anlaşma ile fosil yakıtların kullanımın azaltılması hedefleniyor.