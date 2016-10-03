Hindistan, Paris İklim Anlaşması’nı onayladı

Hindistan Çevre Bakanı Anil Kumar Dave, Paris İklim Anlaşması’nı ülkenin ulusal kahramanı Mahatma Gandi’nin doğum gününe rast gelen 2 Ekim Pazar günü onayladıklarını duyurdu.

Hindistan’ın Paris’te altına imza attığı İklim Anlaşması’na onay verip vermeyeceği şimdiye kadar belli değildi. Zira kalkınmanın eşiğindeki ekonomik güç Hindistan atmosfere zararlı karbondioksit gazı salınımı sıralamasında Çin ve ABD’nin ardından üçüncü gelse de, kişi başına yılda 1,8 tonluk karbondioksit salınımı ile bu iki ülkenin epeyce gerisinde kalıyor. Kişi başına bu rakam Çin’de 7,6 ve ABD’de 16,5 ton ile Hindistan’ın epeyce üzerinde seyrediyor. 28 AB üyesi ülke ortalama olarak kişi başına yılda 6,7 ton, Almanya 9,3 ton karbondioksit salınımı yapıyor.

'Çıkarlarımızın korunmasını güvence altına alacağız'

Hindistan Çevre Bakanı Dave, Fas’ın Marakeş kentinde 7 Kasım'da düzenlecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi görüşmelerinde kalkınmanın eşiğinde olan ülkelerin haklarının korunması için enerjik bir biçimde girişimde bulunacaklarını söyledi. Dave, „Sözleşme yürürlüğe girdiğinde çıkarlarımızın korunmasını güvence altına almak zorundayız. ‚Biz‘ den kastettiğimiz şey ise Hindistan‘ın liderlik üstlendiği tüm kalkınmanın eşiğinde olan ülkelerdir." Fas’taki görüşmelerde finansal kaynakların ve teknolojilerin kalkınmanın eşiğinde olan ülkelerin iklim değişiklikleri ile mücadelesine nasıl katkı sağlayacağı konusunun en önemli gündem maddesini oluşturucağına işaret ediliyor.

Küresel İklim Anlaşması'nın önü açılıyor

Hindistan’ın onayı ile birlikte hukukî bağlayıcılığı olan ilk küresel İklim Anlaşması’na giden yolun önü açılmış oluyor.

Paris’te üzerinde görüş birliği sağlanan anlaşma, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 derece olarak sınırlandırılmasını ve uzun vadede çevreyi kirleten fosil yakıtlardan uzaklaşılmasını öngörüyor.Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için dünya çapında yüzde 55 oranında sera etkisi yapan zararlı gaz emisyonlarının ortaya çıkmasından sorumlu olan en az 55 ülke tarafından onaylanması gerekiyor.

Hindistan ile birlikte şimdiye kadar toplam 62 ülke dünya çapında en az yüzde 52 oranında zararlı emisyona sebep oluyor. Tüm zararlı gaz emisyonlarının yaklaşık yüzde 38'inden sorumlu olan ABD ile Çin ise İklim Anlaşması’nı geçen eylül ayında onaylamışlardı.

AB'nin ve tek tek üyelerin anlaşmayı onaylaması gerekiyor

BM verilerine göre dünya çapında yüzde 47,79 olarak saptanan zararlı gaz emisyonlarına Hindistan yüzde 4’lük bir emisyon oranı ile dahil oluyor. Cuma günü AB’nin de anlaşmayı onaylaması bekleniyor. AB'nin onay vermesinden sonra AB'nin tek tek üyelerinin de anlaşmayı parlamentolarından geçirmeleri gerekiyor. Şimdiye kadar Almanya'nın yanı sıra Fransa, Malta, Avusturya, Slovakya ve Macaristan anlaşmayı onaylamışlardı.