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Dünya

Trump'tan bir ilk daha: 1920'den beri düzenlenen geleneksel yemeğe katılmayacak

Trump Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'yle ilgili kararını Twitter'dan duyurdu

26 Şubat 2017 14:03

ABD Başkanı Donald Trump, 1920'den bu yana düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin gala gecesi yemeğine katılmayacağını duyurdu.

Amerikan medyasının vize, göçmenler, sığınmacılar, Meksika sınırına duvar ve kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle sıklıkla eleştirdiği Trump, dün Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda yaptığı konuşmada, kendisini eleştiren medya kuruluşlarını yalan haber üretmekle eleştirmiş, ABD'nin önde gelen yayın organlarının muhabirlerinin Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısını izlemelerine izin verilmemişti.

Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenleyeceği gala gecesine katılmayacağını, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

 

 

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