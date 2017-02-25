"Trump'ın yardımcısı, Rusya haberleri için FBI'a baskı yaptı"

Beyaz Saray içinden üç farklı kaynak, Trump yönetiminin, Rus istihbaratı ile temas haberleri için FBI'a, bu haberleri "itibarsızlaştırma çağrısı" yaptığını açıkladı.

AP haber ajansı, Beyaz Saray Genel Sekreteri Reince Priebus'un, Federal Soruşturma Bürosu'nun başkanı James Comey ve yardımcısı ile bu konuda konuştuğunu doğrulattığını duyurdu.

Priebus'un, FBI üzerinden "gölgelemek" istediği, Rus istihbaratı ile Trump'ın danışmanlarının temas içinde olduğu haberi, New York Times gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Haberde, Rus ajanları ile Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinin, ABD istihbarat birimleri tarafından elde edildiği iddiasına yer veriliyordu.

Haberle ilgili, FBI'dan henüz bir açıklama yapılmazken Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer konuyla ilgili, "Biz hikayeyi ortadan kaldırmaya çalışmadık. Yalnızca doğruyu söylemelerini talep ettik" dedi.

Trump yönetiminin, Rus istihbaratı ile ilgili iddiaları, "FBI üzerinden itibarsızlaştırmak istediği" haberi ilk kez Amerikan CNN kanalında yer almıştı. AP haber ajansı, CNN'in iddiasını, üç farklı kaynağa doğrulattığını duyurdu.

AP haber ajansı, bu üç Beyaz Saray yetkilisinin, kimliklerinin mutlaka gizli tutulması şartı ile konuştuğunu da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, konu ile bu gelişmeden yalnızca bir kaç saat sonra katıldığı bir konferansta, "muhabirlerin kimliğini gizleyen kaynakları kullanması engellenmeli" açıklamasını yaptı.

Trump, twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise "FBI'daki köstebekler" ifadesini de kullanarak, ülkedeki bir numaralı iç istihbaharat birimini hedef alan bir açıklama yayınladı:

"FBI, bizim yönetimimizi hedef alan ve ülke güvenliğini tehdit eden köstebekleri durdurmak konusunda son derece yetersiz. FBI kendi içindeki köstebekleri bile yakalayamıyor. Gizlilik derecesi yüksek olan ve ABD için yıkıcı etkileri olabilecek bilgiler medyaya dağıtılıyor. BULUN ONLARI"

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri olan Nancy Pelosi, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Beyaz Saray Genel Sekreteri Priebus'un, FBI'ın bağımsızlığına yönelik olarak kabul edilemez bir müdahalede bulunduğunu söyledi.

Pelosi, Adalet Bakanlığı'na da çağrıda bulunarak, devam eden soruşturmalara yönelik olarak Trump yönetimi ile FBI arasında yapılan tüm konuşmaların incelenmesini talep etti.

Donald Trump seçim galibiyeti, olası Rusya bağlantıları nedeniyle gölgelenmiş durumda.

Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını aktarmıştı.

Donald Trump geçtiğimiz hafta, ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i, Rus büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler konusunda "yönetimini yanlış yönlendirdiği" gerekçesiyle görevden almıştı.