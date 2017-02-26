Franda'dan Paris'i hedef alan Trump'a tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın terör saldırılarına atıfla “Paris artık bildiğiniz Paris değil” şeklindeki sözlerine Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande cevap verdi.

Tarım Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hollande, Trump’ın ifadelerinin müttefik bir ülkenin liderine yakışmadığını söyledi:

“Burada halkın elinde silah yok. Burada insanlar sırf drama ve trajediye sebep olmak, kendilerini tatmin etmek için kalabalığın üzerine ateş açmıyor. Bir terör sorunu var ve bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Müttefik bir ülkeye karşı en ufak bir güvensizlik gösterisi bile doğru değil.”

Trump’ın terör saldırılarına atıfla “Paris artık bildiğiniz Paris değil” şeklindeki sözleri hem turistlerin, hem de başkent sakinlerinin tepkisini çekti. Amerikan Başkanı Trump, göçmen karşıtı tavrını savunmak için sık sık Avrupa’daki terör saldırılarına atıfta bulunuyor.