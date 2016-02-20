Trump’tan Apple’a boykot çağrısı

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Donald Trump, Amerikan halkını teknoloji devi Apple'ı FBI ile işbirliği yapmadığı için boykot etmeye davet etti. Trump daha önce de ABD'de bilgisayar üretmediği için şirketi eleştirmişti.

6 soruda Apple - FBI tartışması: Güvenlik mi, gizlilik mi?

Hürriyet’in haberine göre, partisinin adaylık yarışında şu an için lider konumda olan Trump, Apple'ın Federal Araştırma Bürosu (FBI) yetkililerinden gelen "San Bernardino saldırısının sorumlularından birinin iPhone'unun şifresini kırması" yönündeki talebi reddetmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Güney Carolina'da konuşan Trump " Apple'ın o telefonun güvenlik bilgilerini vermesi gerekiyor, tamam mı?" dedi.

Geçmişte Müslümanlar'ın ABD'ye girişinin geçici olarak yasaklanması gerektiğini söyleyerek de büyük tartışma yaratan başkan adayı sözlerine " Bence yapmanız gereken Apple'ı telefonun şifresini vermeyi kabul edene dek boykot etmek. Bu şimdi aklıma geldi. Apple'ı boykot edin" diyerek devam etti.

ABD hükümeti, Cuma günü Apple'ı San Bernardino'da 14 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırının faillerinden Syeed Farook'un iPhone'unun şifresini kırmaya zorlamak için bir mahkeme kararı çıkarttı.

Apple yetkilileri ise dört bir yandan gelen baskılara rağmen bu mahkeme kararına karşı direneceklerimi söyledi ve bu davada hükümete yardımcı olmaları durumunda "Tüm ürünlerinin güvenliğinin darbe alacağını" dile getirdi.

Ancak Trump, müşterilerinin özel hayatını ve kişisel bilgilerini korumak için bu konuda hükümete direnme kararı aldığını belirten Apple şirketinin CEO'suna yüklendi.

Cumhuriyetçi Partili siyasetçi Tim Cook'u bütün bunları "ne kadar Liberal olduğunu kanıtlamak için" yapmakla suçladı.

Apple FBI'ın taleplerine boyun eğene dek sadece Samsung marka ürünler kullanacağını söyleyen Trump, "Umarım herkes beni takip eder" dedi.