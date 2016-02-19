6 soruda Apple - FBI tartışması: Güvenlik mi, gizlilik mi?

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), teknoloji devi Apple'dan "Terör saldırısı zanlılarının telefonlarına erişmemiz için iPhone yazılımına arka kapı açın" talebine şirketin 'Hayır' yanıtını vermesiyle başlayan tartışma büyüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, dijital ortamda büyük bir rekabet halinde olan Facebook, Twitter ve Google gibi şirketler, Apple'a destek verdiği tartışmada Apple kişisel bilgi güvenliğine, FBI ise ulusal güvenliğe vurgu yapıyor:

1- FBI ne istiyor?

Aralık 2015'te California eyaletinin San Bernardino bölgesinde gerçekleşen ve FBI'ın 'terör saldırısı' olarak soruşturduğu olayda FBI yetkilileri, saldırganlardan Syed Rizwan Farook'un telefonundaki bilgilere erişmeye çalışıyor.

Ancak Apple iPhone 5c model telefonun güvenliğini aşamayan FBI, şirketten yeni bir yazılım güncellemesi hazırlayarak telefonların PIN kodunun kolayca aşılabilmesini sağlamalarını talep etti.

Telefon içerisindeki herhangi bir dosyaya ulaşmak için PIN kodu şart.

Ancak iPhone 5c, PIN kodunun 10 kez yanlış girilmesi halinde içinde barındırdığı tüm verileri silerek fabrika ayarlarına önüyor.

FBI, San Bernardino saldırısını düzenleyenlerin radikal İslamcı örgütlerle bağlantılı olabileceğini, bu nedenle telefondaki bilgilere ulusal güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

2- San Bernardino'da ne olmuştu?

Syed Rizwan Farook ve Tashfeen Malik, çalıştıkları sosyal yardım merkezinde 14 kişiyi öldürmüşlerdi.

2 Aralık 2015'te, San Bernardino'daki sosyal yardım merkezinde çalışan karı - koca Syed Rizwan Farook ve Tashfeen Malik, çalıştıkları kurumda silahlı saldırı düzenleyerek 14 kişiyi öldürmüşlerdi.

İki saldırgan daha sonra polisle girdikleri çatışmada öldürüldü.

Syed Rizwan Farook'un Facebook üzerinden açtığı sahte bir hesaptan IŞİD'e bağlılığını açıkladığı tespit edilmişti.

3- Apple neden itiraz ediyor?

FBI'ın talebi üzerine Apple'ın CEO'su Tim Cook, tüm müşterilerine hitaben yazılı bir açıklama yaptı.

Salı günü şirketin internet sitesinde yayınlanan mektupta, "Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu telefonlardaki şahsi bilgilerin hackerlardan ve hırsızlardan korunması hayati önem taşıyor. Müşterilerimiz bizden şahsi bilgilerinin korunması için azami titizliği göstermemizi bekliyorlar. Biz de veri güvenliğine büyük önem veriyoruz" deniyor.

FBI'ın talebinin San Bernardino soruşturmasından çok daha büyük sonuçlar doğurabileceğini belirten Apple CEO'su "Kimileri sadece tek bir telefon için arka kapı açılmasının olayı çözeceğini söyleyebilir. Ancak böyle bir arka kapı bir kez açılırsa aynı teknik her yerde kullanılabilir. Bunu bir maymuncuk anahtarına benzetebilirsiniz: Birden fazla kapıyı açabilen, tek bir anahtar" dedi.

4- Apple'a kim destek verdi?

Apple'a destek en başta Silikon Vadisi'nden ve küresel teknoloji devlerinden geldi.

Facebook, gelen talepleri reddeden Apple'ın tüm dijital ortamın mahremiyetini savunduğunu vurguladı ve ekledi:

"Terörizmi lanetliyoruz ve terör saldırısı mağdurlarının da sonuna kadar arkasındayız. Ancak şirketlere gelen güvenlik sistemlerimizi zayıflatma taleplerine karşı da bütün gücümüzle savaşacağız. Bu gibi durumlarda verilecek tavizler, şirketlerin kendi ürünlerinin güvenliğini dahi sağlayamaz hale gelmesine yol açar."

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ise FBI - Apple tartışmasına Twitter üzerinden dahil oldu ve "Apple ve Tim Cook'un yanındayız (ve gösterdikleri liderlik için teşekkür ediyoruz!)" dedi.

Google CEO'su Sundar Pichai ise "Tim Cook'tan önemli açıklama. Şirketleri güvenlik duvarlarını aşmaya zorlamak kullanıcıların mahremiyetini ihlal anlamına gelebilir" dedi.

5- Gizlilik mi, güvenlik mi?

Cumhuriyetçi Başkan adaylarından Donald Trump, Apple'ın FBI'la işbirliği yapması gerektiğini söyleyerek "Kafamızı kullanmamız gerek" dedi.

ABD'de büyük bir tartışma konusu haline gelen olay için New York Times'ın dün yayınlanan başyazısında 'Apple neden FBI'a yardım etmemekte haklı?' başlığı vardı.

Yazıda, "Eğer ABD Kongresi telefonlara arka kapı açılmasının önünü açarsa büyük bir hata yapar. Suçlular ve her türlü istihbarat servisi bu fırsatı değerlendirir. Akıllı telefonların güvenliğinin kırılması kitlesel fişleme ve ulusal sırların çalınmasına kadar uzanır. Bu tür bir yasa, güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırırken geri kalan herkesi daha az güvenli hale getirir" deniyor.

Ancak ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adaylarından Donald Trump, Apple'ın FBI'la işbirliği yapması gerektiği görüşünde.

Trump, "FBI'ın %100 arkasındayım. Bu soruşturma özelinde telefonu açtırmalıyız. Kafamızı kullanıp genel güvenliğimizi düşünmeliyiz" diyor.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Cotton da Apple'ı 'IŞİD teröristlerinin safını tutmakla' suçlayarak, "Apple bu gidişle teröristlerin ve uyuşturucu tacirlerinin en çok tercih ettiği marka olacak" diyerek tepki gösterdi.

6- Düğümü kim çözebilir?

ABD Kongresi'nin çıkaracağı yasal bir düzenleme, Apple'ı güvenlik güçleriyle işbirliğine gitmekle zorunlu kılabilir.

Konu şimdiden Kongre'de tartışılıyor. Cumhuriyetçi üyeler FBI'ın, Demokratlarsa Apple'ın haklı olduğu görüşünde.

Kongre'den 'Apple telefonlara arka kapı açmalı' yönünde bir karar çıksa dahi, Apple'ın konuyu Anayasa Mahkemesi'nde temyize götürme hakkı var.