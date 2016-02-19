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Bilim / Teknoloji

FBI'ın şifre kırma talebini reddeden Apple'a Twitter, Google ve Facebook'tan destek

Teknoloji devleri FBI'ya karşı...

19 Şubat 2016 16:24

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın, San Bernardino kentinde 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk'a ait iPhone'un şifresini kırma talebini reddeden Apple'a Google, Facebook ve Twitter yöneticilerinden destek geldi.

Twitter CEO'su kendi hesabından yaptığı açıklamada Apple CEO'su Tim Cook'a liderliği için teşekkür ederek “Tim Cook ve Apple'ın yanındayız” dedi.

Perşembe günü bir açıklama yayınlayan Facebook da terörizmi kınadıklarını ancak şirketlerin güvenliğini zayıflatacak taleplere karşı savaşacaklarını duyurdu. Açıklamada “Bu tür istekler şirketlerin ürünlerini koruma çabasına engel oluyor” ifadesi yer aldı.

Google CEO'su Sundar Pichai da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şirketleri hackerlığı mümkün kılacak eylemlere zorlamak kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokuyor” dedi.

 

"Yazılımı kullanan herkesi etkileyebilir"

 

FBI'ın Apple'dan istediği basit bir şifre kırmaktan ziyade telefon için kullanılan yazılımın güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmak. Yani bu durum, yalnızca bir kişiyi değil yazılımı kullanan herkesi etkileyebilir.

Aralık'ta ABD'nin San Bernardino kentinde 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen ve güvenlik güçlerinin olay yerinde etkisiz hâle getirdiği 28 yaşındaki Seyid Rıdvan Faruk'a ait iPhone marka telefon, bir güvenlik özelliği sebebiyle 10 haneli şifrenin 10 defa yanlış girilmesi sonucu kilitleniyordu. FBI, bu nedenle şifrenin kırılması için Apple'a başvurdu.

"FBI bizden iPhone için bir arka kapı açılmasını istedi" diyen Apple CEO'su Tim Cook, Federal Büro'nun söz konusu telefon için yeni bir işletim sistemi geliştirilmesini talep ettiğini açıkladı. Cook, söz konusu sistemin Apple ürünlerinde değil online ortamda kurulacağını, bu durumun da hackerlar tarafından suistamal edilebileceğini söyledi. Apple CEO'su dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarının gizlilik haklarını riske edeceğini söyleyerek FBI'ın talebini reddetti. 

 

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