Trump’ın yemin törenine sanatçı boykotu

Barack Obama bir parti organize ettiğinde herkes geliyordu: Sinema sektörünün kaymak tabakası, dünyaca ünlü popstarlar, efsanevi müzisyenler, talk show programcıları, komedyenler ve en başarılı sporcular... Obamaların Beyaz Saray'daki davetine katılmaya herkes can atıyordu. Donald ve Melania Trump için aynı şeyi söylemek görünüşe göre pek mümkün olmayacak. Cumhuriyetçi Başkan ile ABD'nin ağırlıklı olarak sol liberal görüşlü sanat dünyası arasındaki uçurumun ne kadar derin olduğunu Trump'ın yemin töreni üzerinden görmek mümkün.

Törene katılamayacağını açıklayan isimler arasında en ağırı Elton John'un tepkisi oldu. Trump'ın ekibinin BBC'ye Britanyalı şarkıcının törene katılacağını açıklaması üzerine Elton John'un Sözcüsü bunu kesin bir dille yalanladı. Beach Boys, Dixie Chicks, Britanyalı şarkıcı Rebecca Ferguson ve İtalyan tenör Andrea Bocelli Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Donald Trump'ın Amerikan Kongre Binası'ndaki yemin törenine katılmayı reddeden diğer isimler arasında.

Bazı müzisyenler açısından Trump'ın sahne alacağı bir etkinliğe katılmak bahis konusu bile değil. Yemin törenine katılımıyla ilgili kendisine bir rezervasyon acentasından teklif gelen DJ Moby tepkisini Instagram hesabından verdi. "Hahahahaha,bekle, Hahahaha, gerçekten mi?" diye yazan DJ Moby şöyle devam etti: "Hâlâ gülüyorum.” Sanatçı, ancak Trump vergi beyannamesini kamuoyuyla paylaştığı takdirde teklifi değerlendirmeye alabileceğini ifade etti.

Broadway şarkıcısı Jennifer Holliday ise törene katılmayı önce kabul etti ancak sevenlerinin yoğun eleştirisi üzerine daha sonra kararını değiştirdi. Holliday katılma kararının bir hata olduğunu açıkladı.

"Ünlü istemiyorum halkı istiyorum"

Donald Trump ise bu tepkilere karşı soğukkanlı bir tutum sergilemeye çalışıyor. Washington Times'ın haberine göre “Gitmeyeceklerini söyleyen ünlülerin çoğu davet edilmedi” diyen Trump "Ünlüleri istemiyorum halkı istiyorum” ifadelerinde bulundu.

2008 yılında Obama'nın yemin törenine Forest Whitaker, Denzel Washington, Tom Hanks ve Samuel L. Jackson gibi ünlü Hollywood aktörleri katılmıştı. Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, U2, John Legend ve Beyoncé gibi müzisyenler sahne almış, tören bir partiye dönüşmüştü.

Amerikan sanat dünyasında Obama'nın vedası da üzüntüyle karşılandı. Aktris Sharon Stone Obama'nın Chicago'daki veda konuşması sonrasında Twitter hesabından "Seni özleyeceğiz” diye yazdı. Star Trek dizisiyle ünlenen George Takei Obama'nın konuşmasıyla "ne kadar batmış olduklarını” fark ettiğini belirterek "Elveda, ey kaptan, bizim kaptan! Tanrılar bizi korusun” diye yazdı. Dünyaca ünlü talkshowcu Ellen DeGeneres de "Twitter'da seni ne kadar sevdiğimi ifade etmeme yetecek yer yok” dedi.

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DPA / EC, BÖ