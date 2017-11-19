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Dünya

Trump'ın olası nükleer saldırı emrine uymayacağını açıklayan komutan: Bazıları aptal olduğumuzu zannediyor

"Böyle bir sorumluluğunuz varsa nasıl olur da bu konu üzerine kafa yormazsınız?"

19 Kasım 2017 14:00

ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, ABD Başkanı Donald Trump’ın yasal olmayan bir şekilde nükleer silah kullanmak istemesi durumunda Trump’a karşı çıkacağını söyledi.

Kanada’da düzenlenen Halifax Uluslarası Güvenlik Forumu’nda konuşan Orgeneral Hyten, Trump’ın nükleer silahları yasal olmayan bir şekilde kullanma ihtimaline ilişkin soruya, "Bazıları aptal olduğumuzu zannediyor. Biz aptal insanlar değiliz. Bunlar hakkında çok düşünüyoruz. Böyle bir sorumluluğunuz varsa nasıl olur da bu konu üzerine kafa yormazsınız?" yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Trump'ın nükleer saldırı karar alması durumunda emre uymayacağını açıklayıp 'Hayatınızın geri kalanını hapiste geçirebilirsiniz' uyarısı yapan Hyten, Trump'a yasaya uygun başka seçenekler sunacağını söyledi.

"Trump'ın ne yapacağını tahmin edin"

Stratejik silahların kullanılması ile ilgili prosedürleri anlatan Orgeneral Hyten, “STRATCOM komutanı olarak başkana tavsiyede bulunurum, o bana ne yapacağımı söyler” dedi.

Hyten, şöyle devam etti: “Eğer kararı yasa dışı ise ne olacak? Ben şunu diyeceğim: 'Sayın Başkan, bu yasa dışıdır.' Ve Trump'ın ne yapacağını tahmin edin. 'Yasal olan ne?' diye soracak. Biz de söz konusu durumda kullanmak üzere, farklı kapasitelerimizin bir araya getirdiğimiz seçenekler sunacağız. İş bu şekilde yürür." 

Kuzey Kore ile ABD arasındaki tansiyon yükseldikçe Kongre’de Trump yönetiminin nükleer bir girişimde bulunma ihtimaline karşı tartışmalar yaşanıyor. Aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir grup kongre üyesi ve senatör, Trump’ın nükleer kullanma yetkilerine sınırlama getirmek üzere bir yasa çıkarılmasını talep ediyor.

 

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