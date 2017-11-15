ABD Kongresi'nden: Trump'ın kendi başına basacağı düğmeyle füzeler uçmaz

ABD Kongresi 40 yıldan uzun süredir ilk kez, bir Amerikan başkanının nükleer saldırı başlatabilme yetkisini tartışmaya açtı. Kongrede bu konu son olarak Mart 1976'da ele alınmıştı.

Senatodaki Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturuma bazı senatörler, başkan Donald Trump'ın sorumsuzca bir nükleer saldırıda bulunabileceği konusundaki kaygılarından bahsederken, bazı senatörler de başkanın avukatlar karışmadan harekete geçebilmesi gerektiğini söyledi.

Trump geçen ağustosta Kuzey Kore nükleer silah programını büyütmeye devam ettiği halde "daha önce görülmemiş öfke ve ateşi serbest bırakacağını" söylemişti.

Komitenin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Senatör Bob Corker, Trump'ı "ABD'yi 3. Dünya savaşı yoluna sokmakla" suçlamıştı.

"Dengesiz ve oynak"

Demokrat Partili Connecticut Senatörü Chris Murphy oturumda "Başkanın böyle dengesiz, oynak olmasından, gerçekçi olmayan karar verme sürecinden ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının tam tersine bir nükleer saldırı emretme ihtimalinden kaygılıyız" dedi.

Oturumda konuşan uzmanlardan, 2011-13 arası ABD Stratejik Komutanlığı’nı yapan C. Robert Kehler, daha önceki görevinde yasal olması durumunda başkanın emrini yerine getireceğini anlattı. Kehler, emrin yasallığından emin olmaması durumunda ise kendi danışmanlarından görüş alacağını belirtti.

Kehler, bazı durumlarda "Emri yerine getirmeye hazır değilim derdim" diye konuşurken, Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson "Ya sonra de olur" diye sordu. Kehler ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

"Saldırı emri tüm personelin onayından geçmeli"

Duke Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Peter Feaver ise, başkanın nükleer saldırı emrinin yerine getirilmesi bütün seviyelerdeki personelin onayından geçmesi gerektiğini vurguladı. Avukatlar, Savunma Bakanı ve bazı ordu mensuplarının kararı gözden geçireceği belirtildi.

Feaver, "Başkanın kendi başına basacağı bir düğmeyle füzeler uçmaz" diye konuştu.

"Askeri yetkillier süreci durduracak"

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Brian McKeon ise, başkanın acele karar vermesi durumunda askeri yetkililerin süreci durduracağını anlattı.

Oturumda senatörlerin gündeme getirdiği bir başka soru da, senatörlerin veya Amerikalı generallerin, başkanın böyle bir kararı dakikalar ve hatta saniyeler içinde verip veremeyeceğine güven duyup duymadıklarıydı.

Çünkü böyle bir durumda, askeri yetkililerin, savunma bakanının ve avukatların durumu değerlendimek için çok az zamanı olabiliyor. Bazı senatörler, başkanın bu koşullar altında hızlı ve güçlü bir şekilde harekete geçme özgürlüğü olması gerektiğini belirtti.

Oturum sonunda, senatörler ve uzmanlar nükleer envanterin modernize edilmesi konusunda uzlaştılar.