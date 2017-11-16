ABD'li general: Askerler Trump'ın nükleer saldırı emrini yerine getirmeyebilir

ABD Stratejik Komutanlığı (STRATCOM) eski Başkanı Robert Kehler, ABD askerlerinin, başkanın nükleer saldırı yönündeki ‘yasa dışı emrini’ yerine getirmeme hakkına sahip olduklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin oturumunda konuşan Kehler, “Askerler yasal emirlere uymak zorunda, yasa dışı emirleri yerine getirme zorunda değiller” dedi.

General, bu tür durumların, STRATCOM Beyaz Saray’ın tehdidin doğasına uygun olmayan erken karar aldığını düşünürse mümkün olduğunu kaydetti.

Ancak ulusal güvenlik alanında başkanın yetkilerinin kısıtlanmasına karşı olduğunu söyleyen Kehler, bu adımın ülkenin savunma yeteneğine olumsuz etki yaratabileceğini dile getirdi.