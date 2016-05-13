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Yaşam
Deutsche Welle

Trump'ın eski kâhyasından Obama'ya ölüm tehdidi

Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın eski kâhyasının Obama'nın öldürülmesi için Facebook'tan mesajlar yayınladığı bildirildi.

13 Mayıs 2016 12:28


Amerikan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın eski kâhyasının Facebook üzerinden Başkan Barack Obama'yı öldürme çağrısı yaptı. Başkanın güvenliğinden sorumlu olan gizli servis tarafından yapılan açıklamada, durumdan haberdar olunduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Anthony Senecal'ın, Obama hakkındaki mesajları “Mother Jones” dergisi tarafından ortaya çıkarılmıştı.

84 yaşındaki Senecal çarşamba günü sadece Facebook üzerinden arkadaşlarının görebileceği bir paylaşımda ‘Obama'nın ilk başkanlık döneminde Amerikan ordusunun düşmanı olduğu için öldürülmesi gerektiğini' yazdı. Senecal'ın 2015 yılında da, Demokrat Parti'li Başkan'ın ‘ihanet suçuyla idam edilmesi gerektiğine' dair mesaj yayınladığı öğrenildi.

Bu mesajdan bir ay sonra da Senecal, ‘yönetimin yüz karasından kurtarılmasına yardımcı olmak istediğini' ve Obama'nın ‘ak camisinden alınıp asılması' gerektiğini yazmıştı.

Anthony Senecal 17 yıl milyarder işadamı Donald Trump'ın baş kâhyalığını yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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