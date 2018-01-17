Trump'ın eski başstratejisti Bannon, 'jüri önünde' ifadeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller tarafında jüri önünde ifade vermeye çağrıldı.

Mueller'ın yürüttüğü FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının ve Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor. Bannon, suçlamalarla ilgili Kongre tarafından ayrı yürütülen soruşturma kapsamında salı günü konu ile ilgili düzenlenen kapalı bir oturuma katıldı.

"Bannon'ı özel savcı tarafından sorgulanmaya razı etme amacı taşıyor olabilir"

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Steve Bannon'a ifade celbi geçen hafta gönderildi. Gazetenin haberindeki kaynağa göre ifade çağrısı, "Bannon'ı özel savcı tarafından sorgulanmaya razı etmek" amacını taşıyor da olabilir.

Bannon, Trump'ın 2016 Kasım ayındaki seçimin ardından birlikte çalışacağı kadroları oluştururken ilk belirlediği isimler arasında yer alıyordu.

Ne olmuştu?

FBI soruşturmasının saç ayaklarından birini, 2017 Aralık ayı içerisinde ele geçirdiği iddia edilen e-postalar oluşturuyor. Bu yazışmalarda Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de olduğu 13 yetkilinin adı geçiyor.

Mueller, soruşturma süresince yazışmalardaki verileri kullanıp Trump'ın eski danışmanı Flynn ile Rus Büyükelçi arasındaki telefon görüşmelerini sorguluyordu. E-postalardan birinde, Trump'ın Beyaz Saray'a geçiş sürecinde görevli bazı yetkililerin, Flynn'in Rus Büyükelçi'yle, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasından sonra 29 Aralık tarihinde yaptığı görüşmeden haberdar olduklarını gösteriyor.

Steve Bannon'ın kampanya dönemini mercek altına alan soruşturma için kilit önemdeki isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, özel yetkili savcı tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken; Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

Geçen hafta özel yetkili savcı Mueller'ın, yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ı sorgulamak isteyebileceği ve bu nedenle temaslarda bulunduğu bildirildi. Donald Trump ise Mueller ile sorgu için buluşmasının "olasılık dışı" olduğunu söyledi. ABD Başkanı, bu konudaki sorulara, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" cevabını verdi.

Beyaz Saray yönetimi de Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve bir "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.