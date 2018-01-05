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Dünya

Trump'tan Türkiye'yi ABD için en büyük tehlike olarak gören eski danışmanı Bannon'a: Aklını yitirmiş...

Bannon, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görevinden alınmıştı

05 Ocak 2018 12:30

ABD Başkanı Donald Trump, görevine son verdiği eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'un eleştirilerine yanıt verdi. Başkanlığı kazanmasında Bannon'un fazla etkisinin olmadığını belirten Trump, görevine son verdiği danışmanının "Sadece işini değil aklını da yitirmiş olduğunu" söyledi.

"Türkiye bizim (ABD) için en büyük tehlike!” ifadelerini kullanan Bannon, daha önce verdiği bir röportajda, “(Komşusu) İran’ın yakınında bile değil… Hayır! Erdoğan yönetimi altında, Türkiye’de neler olup bittiğini iyi okuyamıyoruz" diye konuşmuştu.

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Sputnik'te yer alan habere göre Trump, yakın çevresiyle yapılan röportajlardan oluşan kitapta seçim kampanyasıyla Rusya arasında ilişki kuran ve bunu 'haince' olarak nitelendiren Bannon'a tepki gösterdi.

"Tarihi zaferimizde çok az katkısı oldu"

Trump, Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile seçim kampanyasını yürüten 3 kurmayının görüşmesini 'haince' olarak niteleyen Bannon'un 'sadece işini değil, aklını da yitirdiğini' söyledi. Trump, "Steve Bannon'un benimle ya da başkanlığımla bir alakası yoktur. Tarihi zaferimizde çok az katkısı oldu. Kovulduğunda sadece işini değil, aklını da yitirdi" ifadelerini kullandı.

​Trump, "Muhalefet partisi olarak gördüğü medyayla kavga eder gibi görünmek istiyordu" dediği Bannon'un, diğer yandan "Kendisini önemli göstermek için medyaya yalan bilgiler sızdırdığını" ileri sürdü.

Bannon'un eleştirileri, Michael Wolff'un Trump ve yakın çevresinden yaklaşık 200 kişiyle yapılan röportajlardan oluşan 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinde' adlı kitabında yer alıyor.

Bannon 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görevinden alınmıştı.

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