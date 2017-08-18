Donald Trump, Başdanışman Steve Bannon'un görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ı baş stratejisti Steve Bannon’un görevinden ayrıldığı yönündeki iddialar Beyaz Saray tarafından doğrulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, iddiaları teyit etti ve "Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Bannon karşılıklı olarak bugün Bannon'un görevindeki son günü olduğu hususunda anlaştı" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray’dan önce NYT, Reuters ve Wall Street Journal duyurdu

Beyaz Saray açıklamasından önce New York Times gazetesi, Trump'ın Bannon'ın görevine son vermeye karar verdiğini, ancak yetkililerin bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşmesi üzerine tartıştığını belirtmişti. İki kaynağa dayandırdığı haberinde gazete, Bannon'ın 7 Ağustos'ta istifasını verdiğini, istifanın bu hafta açıklanmasının beklendiğini ancak Charlottesville kentindeki eylemler yüzünden bunun ertelendiğini de aktarmıştı.

Reuters da Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Trump’ın atandığı günden itibaren tartışma konusu olan başdanışmanı Bannon’ın görevine son verdiğini kaydetmişti. Wall Street Journal gazetesi ise Bannon'ın Beyaz Saray ekibinden ayrıldığını duyurmuştu.

Trump’tan Bannon’ın geleceğiyle ilgili sorulara cevap: Göreceğiz

Başdanışmanına güvenip güvenmediği konusundaki soruları yanıtsız bırakan Trump, hafta içinde bir basın toplantısında Bannon'ın geleceği ile ilgili bir soruyu "Göreceğiz" şeklinde yanıtlamıştı.

Bannon’dan beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlara: Soytarılar

En son Virginia Eyaleti'nin Charlottesville kentinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak Trump ile farklı yönde açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon, Charlottesville'de bir kişinin öldüğü şiddet olaylarına karışan ve beyazların üstünlüğünü savunan grupları "soytarılar" olarak nitelendirmişti.

‘Ekonomik milliyetçiliği' benimseyen eski baş stratejist, savunduğu ideoloji ile beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında bir bağ olup olmadığının sorulması üzerine, "Etnik milliyetçilik, zavallılar" demiş ve şunları eklemişti.

"Bunlar uç noktadaki görüşler. Bence basın bunlara fazla yer veriyor, bunları ezmeye çalışmalıyız, daha fazla ezmeye çalışmalıyız. Bunlar bir grup soytarı.”

Trump: Her iki taraf da sorumlu

ABD Başkanı Trump ise Charlottesville'deki protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 'her iki tarafın da sorumlu olduğunu' söyledi.

Yahudi karşıtı ve beyazların üstünlüğünü savunan görüşleri yüzünden eleştirilen Bannon, Trump'ın seçim kampanyasındaki kıdemli danışmanlarından ve Beyaz Saray'ın en etkili isimlerden biriydi. Trump’ın seçim kampanyası ekibine girmeden önce aşırı sağcı Breitbart News haber sitesinin başında olan Bannon, ataması yapıldığı günden beri bazı partililerin mesafeli yaklaştığı bir isimdi.

Son dönemde, Trump'a yakın isimlerden Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Kalem Müdürü Reince Priebus ve İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ile yollar ayrılmıştı.