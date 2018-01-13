Trump'ın 'b.k çukuru' sözleri, New Yorker'a kapak oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı ileri sürülen ‘b.k çukuru ülkeler’ sözleri ABD’nin önde gelen dergilerinden New Yorker’a kapak oldu. Dergi, kapağında Trump’ın saçlarının siyah bir çukurdan çıktığı bir illüstrasyona yer verdi. İllüstrasyonun, ressam Anthony Russo'ya ait olduğu kaydedildi.

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek, "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini bildirmişti.

Her iki gazete de haberlerini, toplantı hakkında doğrudan bilgilendirilen ancak isimleri açıklanmayan kişilere dayandırırken; toplantıdaki Demokrat Senatör Dick Durbin de ABD Başkanı'nın bahsi geçen ülkeler için defaatle "bok çukuru" tabirini kullandığını söylemişti.

Trump'ın bu ifadeleri kullandığına dair haberler ne Beyaz Saray'dan yapılan bir resmi açıklamayla, ne de toplantıya katılan Cumhuriyetçi Kongre üyelerince yalanlandı. Ancak ABD Başkanı Trump, böyle bir "dil" kullandığını şiddetle reddetti. "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" diye tweet atan Trump, medyadaki haberlerin Demokratlar tarafından "uydurulduğunu" söyledi.

Trump, özellikle Haiti halkı hakkında "hiçbir aşağılayıcı ifade" kullanmadığını belirtti ve "Haitililerle harika bir ilişkim var!" diye ekledi.