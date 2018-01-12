T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?

Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtildi

12 Ocak 2018 11:31

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberle ilgili Beyaz Saray'dan bir yalanlama gelmedi.

Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da belirtildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah konu ile ilgili açıklamasında, "Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır" dedi.

Shah açıklamasının devamında, "Başkan Trump, ulusumuza katkı verebilecek, ekonomimizi güçlendirecek ve topluma yararı olacak kişileri kabul etme konusunda kalıcı çözümler aramaktadır." dedi.

Trump'ın bu sözleri Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği bildirildi.

Donald Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı da belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta önce de Haitili'ler için "hepsi Aidsli" ifadesini kullandığı bildirilmişti.

"Nezaketsiz, bölücü ve seçkinci"

Başkan Trump'ın küfürlü çıkışı sonrası Demokrat partili bazı vekiller tepki mesajları paylaştı.

Maryland vekili Elijah Cummings açıklamaların affedilmez olduğunuı söylerken, Kongre'deki tek Haiti kökenli Amerikan vatandaşı olan Cumhuriyetçi partili vekil Mia Love, Trump'ın "nezaketsiz, bölücü ve seçkinci" açıklaması için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Donald Trump bu hafta içinde ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etme kararı almıştı.

El Salvadorlulara, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan deprem felaketinin ardından Geçici Koruma Statüsü altında oturum izni verilmişti.

Trump yönetimi dört ay önce de selefi Barack Obama döneminde, Latin Amerikalı kaçak genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önlemek için konulan programa son vereceğini açıklamıştı.

 

ETİKETLER

boktrumphaberaçıklamabok çukuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24