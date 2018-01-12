Trump, 'b.k çukuru' ifadelerini kabul etmedi, "Kullandığım dil bu değildi" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Afrika ülkeleri ile Haiti ve El Salvador için 'b.k çukuru' ifadelerini kullandığı yönündeki haberlere itiraz ederek, sert bir dil kullansa da bunları söylemediğini savunarak Demokratları suçladı.

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek, "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini bildirdi. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve nüfusu büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini sözlerine eklediği öne sürüldü. Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Erna Solberg ile bir araya gelmişti.

Trump'ın, Haitili göçmenlerin ABD tarafından korunması gerektiğini savunan bir Demokrat senatöre ise, "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun ki?" yanıtı verip, "Çıkarın onları" dediği iddia edildi.

Her iki gazete de haberlerini, toplantı hakkında doğrudan bilgilendirilen ancak isimleri açıklanmayan kişilere dayandırdı. Toplantıdaki Demokrat Senatör Dick Durbin de ABD Başkanı'nın bahsi geçen ülkeler için defaatle "bok çukuru" tabirini kullandığını söyledi.

Trump: Böyle bir dil kullanmadım

Trump'ın bu ifadeleri kullandığına dair haberler ne Beyaz Saray'dan yapılan bir resmi açıklamayla, ne de toplantıya katılan Cumhuriyetçi Kongre üyelerince yalanlandı. Ancak ABD Başkanı Trump, böyle bir "dil" kullandığını şiddetle reddetti. "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" diye tweet atan Trump, medyadaki haberlerin Demokratlar tarafından "uydurulduğunu" söyledi.

Trump, özellikle Haiti halkı hakkında "hiçbir aşağılayıcı ifade" kullanmadığını belirtti ve "Haitililerle harika bir ilişkim var!" diye ekledi.

Sert tepki aldı

ABD Başkanı'nın basına yansıyan açıklamalarına, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville de tepki gösterdi. Colville, Trump'ın sözlerini "ırkçı" olarak niteledi.

Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo, "Birçok Afrikalı'nın ABD'ye köle olarak getirildiğine dair tarihi gerçeklik göz önünde tutulursa, bu açıklama kabul gören tüm tutum ve uygulamalarla ters düşer" ifadesini kullandı ve Trump'ın sözlerinin endişe vericiği olduğunu belirtti.

Haiti hükümeti de Trump'ın açıklamaları karşısında "derinden sarsıldığını" ve medyaya yansıyan bu sözlerin "Haiti toplumu hakkında tamamen yanlış ve ırkçı bir bakışı yansıttığını" ifade etti.

DW/AFP/Ap/dpa,CÖ/ÖA

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