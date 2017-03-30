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Trump yönetiminden ilk resmi ziyaret; Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı, Gülen'in iadesiyle IŞİD'i görüştü

Tillerson, Erdoğan'dan önce Başbakan Yıldırım ile görüşmüştü

30 Mart 2017 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görüşmesi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi devraldıktan sonraki Türkiye'ye yapılan ilk resmi ziyarette Erdoğan ile Tillerson, Fethullah Gülen'in iadesiyle Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadele konuları ele alındı.

Anadolu ve Reuters haber ajanslarına konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları 2 saat 10 dakika süren görüşmede, Suriye ve Irak'ta IŞİD başta olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede ortak adımların" ele alındığını söyledi.

Görüşme sonrası kaynaklardan edinilen açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, terör örgütü FETÖ'nün elebaşının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konuları ele alındı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığı vurgulanırken bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı."

Başbakan da görüşmüştü

Tillerson Başbakan Binali Yıldırım'la da görüşmüştü. Başbaşan Binali Yıldırım ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında yapılan görüşmeye ilişkin Başbakanlık'tan alınan bilgiye göre, iki isim IŞİD ve 'FETÖ' konularını ele aldı. 

Yıldırım’ın Tillerson’u kabulünde, IŞİD'in Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabaların ele alındığı belirtilirken, 'FETÖ' ile mücadele ve Fethullah Gülen’in iadesine ililşkin adımların atılması da gündem maddelerinden biriydi.

Aynı zamanda Başbakan Yıldırım ile konuk dışişleri bakanının görüşmesinde, ikili konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirimesi üzerinde durulduğu belirtildi. 

ABD’deki yönetim değişikliği sonrasında, bu ülkeden Türkiye’ye yapılan ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. 

Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi sona eren Rex Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı başbaşa görüşme için Beştepe'ye gitmişti.

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