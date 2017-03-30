Başbakan Yıldırım ile ABD Dışişleri Bakanı görüştü; gündem IŞİD ve Gülen'in iadesi

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüştü. Başbakanlık'tan yapılan görüşmeyle ilgili açıklamada Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlarla IŞİD'in Irak ve Suriye'den temislenmesin ilişkin konuları konuşulduğu bildirildi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Kabulde, IŞİD'den Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alındı.

'FETÖ'yle mücadele ve Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin atılması beklenen adımların gündeme geldiği görüşmede iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da yer aldı.

Başbakanlık'tan açıklama

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "görüşmede DEAŞ, FETÖ'yle mücadele ve Fethullah Gülen'in iadesinin el alındığı" belirtildi:

"Sayın Başbakanımız, bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etmiştir. Kabulde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ'yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur.

"Yönetim değişikliği sonrasında, ülkemize ABD'den yapılan bu ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır."