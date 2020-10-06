Trump ve Biden, canlı yayında yeniden karşı karşıya gelecek: "İkinci münazarayı dört gözle bekliyorum"

Geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden dün taburcu edilen Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam ediliyor. Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı.

Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kendimi muhteşem hissediyorum" ifadesini kullanırken, ikinci münazaraya katılacağını duyurdu.

Trump'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından rakibi Biden ve ekibine de test yapılmış, bu testlerin sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı. Trump'ın kampanyasından çok sayıda ismin de Covid-19 olduğu tespit edilmiş, bu sebeple önümüzdeki münazaraların iptal edilebileceği konuşulmuştu.

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"Dört gözle bekliyorum"

"15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını dört gözle bekliyorum. Çok güzel olacak" ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.

Ayrıca Trump, Covid-19'a ilişkin "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan, aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Covid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, virüs bazı kişiler için daha az ölümcül" değerlendirmesinde bulundu.