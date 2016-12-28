Trump Tower'da bomba paniği

ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan işadamı Donald Trump'ın seçim ofisi ve konut olarak kullandığı 5. Cadde'deki Trump Tower'da şüpheli paket paniği yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, güvenlik güçlerini alarma geçiren şüpheli paket nedeniyle, tüm çalışanlar ve alış veriş için Trump Tower'da bulunan kişiler binadan çıkartıldı. Büyük bir panik yaşanmasına neden olan şüpheli paketten çocuk oyuncakları çıkması üzerine durum normale döndü.

Görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan olay esnasında bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, binada bulunanların yapılan uyarı sonrası koşarak binadan çıktıkları görülüyor.