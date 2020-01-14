Trump'tan İran bayrağı önünde başörtülü Nancy Pelosi paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, üzerinde yapılan oynamayla Demokrat liderler Chuck Schumer ve Nancy Pelosi'yi Müslüman kıyafetleri içinde ve İran bayrağı önünde tasvir eden bir fotoğrafı paylaştı. Trump'ın 'retweet' ettiği paylaşımda, "Yozlaşmış Demokratlar Ayetullah'ı kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı, @D0wn_Under adlı kullanıcının "Yozlaşmış Demokratlar Ayetullah'ı kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. #NancyPelosiFakeNews" mesajıyla paylaştığı görüntüyü retweet etti.

İnternet sitesi 4chan'in mesaj panosunda yer aldığı görülen illüstrasyon, Twitter'da aşırı sağcı hesaplar tarafından yayılmıştı.

Trump hakkındaki azil soruşturmalarına öncülük eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yle Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in içeriği değiştirilmiş portrelerini "Demokratlar 2020" yazısıyla gösteren görüntü, İran konusunda Demokratlardan gelen eleştirilere saldıran 20'den fazla ileti ve RT'nin arasında ABD Başkanı'nın Twitter hesabında paylaşıldı.