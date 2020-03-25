Trump'tan "30 bin suni solunum cihazına ihtiyaç varken 400 gönderiyorsunuz, ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin" diyen New York Valisi'ne: Daha yeni 4 bin yolladım!

New York Valisi'nin Koromavirüs tedavisi için "30 bin suni solunum cihazına ihtiyacım var; ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü 400 tane gönderiyorsunuz'' sözleri ABD Başkanı Donald Trump , "Daha yeni 4 bin solunum cihazı gönderdim!" dedi.

ABD'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen yer olan New York eyaletinin valisi Andrew M. Cuomo'nun eleştirisine Twitter'dan yanıt verdi.

Cuomo, Trump'a yönelik "Federal Acil Yönetim Kurumu, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz" demişti.

Bugün, Trump ise şunları söyledi:

"New York şehri ve eyaletine yardım etmek için çok sıkı çalışıyorum. Hem belediye başkanı hem de valiyle muhatap olarak onlar için muazzam boyutta üretim halindeyim, yeni dört tıp merkezi, dört yeni hastane dahil. Cuomo'dan hoşlanmadığım için (ki hoşlanıyorum) onlara yardım etmediğim, yalan haber. Daha yeni 4 bin solunum cihazı gönderdim!"