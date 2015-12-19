Trump: Putin'den iltifat almak her zaman için büyük onurdur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "parlak ve yetenekli bir adam" şeklindeki iltifatlarına karşılık veren ABD'nin başkan yarışındaki Cumhuriyetçi adaylardan Donald Trump, "Hem ülkesinde hem de yurtdışında saygı gören birinden iltifat almak, her zaman için büyük onurdur" dedi. Trump'ın "Müslümanlar ABD'ye alınmasın" şeklindeki sözleri dünyanın dört bir yanında tepki çekmişti.

Radikal'in haberine göre, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi için dile getirdiği iltifat dolu sözlerden onur duyduğunu açıkladı. Ohio eyaletindeki seçim mitingi sırasında Rus lider Putin'in iltifatlarına aynı şekilde yanıt veren Trump, "Hem ülkesinde hem de yurtdışında saygı gören birinden iltifat almak, her zaman için büyük onurdur" ifadesini kullandı. Moskova ile Washington'ın işbirliği yapması gerektiği düşüncesini de yineleyen Trump, şunları söyledi:

"Ben her zaman Rusya ile ABD'nin terörizmle mücadele etmek ve dünyayı yeniden şekillendirmek için işbirliği yapması gerektiğini hissetmişimdir. Ticari işbirliğinden ve karşılıklı saygının getireceği diğer yararlardan bahsetmeme gerek dahi yok."

Putin, Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Trum p'la ilgili övgü dolu sözler sarf etmişti. Kasım 2016'daki seçimlerin "mutlak favorisi" olarak tanımladığı Trump için "parlak ve yetenekli bir adam" ifadelerini kullanan Rus lider, "Yine de kendisinin meziyetlerini yargılamak bize düşmez. Bu Amerikan seçmeninin takdiri" demişti.