Trump, "Ölümleri azaltabilir" demişti; Bilim Kurulu üyesi Kara'dan 'plazma tedavisi' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için duyurduğu kan plazma tedavisini değerlendirdi. Dr. Kara, erken müdahalede başarılı olan tedavinin hastalığın ilerleyen safhalarında uygulanması durumunda tehlikeli olabileceğini söyledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, Koronavirüs’ü atlatmış hastalardan alınan plazmanın hastalığın ‘çoğaldığı ve yayıldığı’ durumlarda uygulanmasının etkili olabileceğini söyledi. Kara, “Ancak geç kalırsanız, oyun değiştiren bir etki beklemeyin. Geç tedavi komplikasyonları arttırabilir” dedi.

Plazma tedavisi nedir? Plazma tedavisi, daha önce Covid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden alınan kanın kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Benzer tedavi yöntemleri diğer ölümcül hastalıklar olan MERS ve SARS'ta başarıyla kullanılmıştı. ABD'de doktorlar hali hazırda 60 bin Koronavirüs hastası üzerinde bu tedaviyi uygulamış bulunuyor.

Kara, Türkiye’nin Covid-19 tedavisinde kullanılan yöntemlerde en önemli olanın hızlı harekete geçmek olduğunu söyledi. Kara, Türk doktorların plazma ve diğer tedavileri pozitif test sonucu gelmeden bulgularla uygulamaya başlayabileceğini söyledi. Türkiye’nin bu konuda ABD’den daha avantajlı olduğunu söyleyen Kara, ABD’de tedavi masrafları ve sağlık sigortası planlarının insanların hastalık ağırlaşmadan hastaneye gitmeyebileceğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Koronavirüs’le mücadelede plazma tedavisini duyurmuş, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Covid-19 için plazma tedavisinin acil kullanımına izin vermişti. Trump, plazma tedavisinin Covid-19 kaynaklı ölüm oranını yüzde 35 düşürebileceğini söylemişti.