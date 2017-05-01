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Dünya

Trump, Obama’ya küfreden devlet başkanını Beyaz Saray’a davet etti

Rodrigo Duterte, Obama'ya "o.. çocuğu" demiş

01 Mayıs 2017 21:50

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'ya küfreden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kore konusunun masaya yatırıldığı bildirildi. Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada, Trump‘ın Duterte‘yi Washington‘a davet ettiği belirtilirken, iki liderin kasım ayında Filipinler‘de de bir görüşme yapabilecekleri belirtildi.

Rodrigo Duterte birkaç gün önce ABD‘ye Kuzey Kore konusunda soğukkanlı bir politika izlemesini önermiş,  Kim Jong-un’un "ekmeğine yağ sürmemesi gerektiğini" söylemişti.

Obama’ya küfür etmişti

Kuzey Kore ile ilgili yorumlarının ardından ABD Başkanı Trump‘la görüşen ve Beyaz Saray‘da buluşmak üzere sözleşen Rodrigo Duterte, geçtiğimizin yılın son aylarında Obama ile yaşadığı polemik ile adından söz ettirmişti.

Duterte, Filipinler‘in başkenti Laos‘ta Obama ile yapacağı görüşme öncesinde, görüşmede insan hakları konusunu gündeme getirmeye hazırlanan ABD Başkanı’na ‘o.. çocuğu’ demişti. Obama bu sözler üzerine Laos ziyaretini iptal etmişti.

Filipinler lideri, ABD‘deki seçim kampanyası döneminde kendisini Trump’a benzetenlere ise, “O bağnaz ben değilim” sözleriyle yanıt vermişti.

 

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