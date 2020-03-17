Trump, Koronavirüs mücadelesinde kendine 10 puan verdi

ABD Başkanı Donald Trump, bir muhabirin kendisinden yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik attığı adımları değerlendirmesini istemesi üzerine kendine "10 üzerinden 10 puan" verdi.

Trump, dün ABD'deki Koronavirüs salgınına ilişkin durumu değerlendirdiği toplantıda alınacak önlemleri sıraladı. Geçen haftalarda salgını hafife alan ve ABD'de sorun olmadığını söyleyen Trump'a bir muhabir, "1-10 arasında kendinize Koronavirüs kriziyle mücadelede kaç puan verirsiniz?" sorusunu sordu.

Trump, "Kendime 10 puan verirdim" dedi. Sözlerine "Bence harika bir iş başardık" sözleriyle devam eden Trump, "Pek çok enfekte olmuş ülkeye göre erken davrandık, erken davranmış olmasaydık ülkede şu an bambaşka bir tablo olurdu" ifadelerini kullandı.

ABD'de şu ana kadar görülen Koronavirüs vakası 4 bin 400'ü aştı; 87 kişi de hayatını kaybetti.