Trump karşıtı model Karlie Kloss, ABD Başkanı'nın dünürü oluyor

Muhalif duruşu bilinen ünlü model Karlie Kloss, Kushner ailesine katılıyor. Kushnerlar, Trump ailesiyle doğrudan bağlantılı. ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı, Jared Kushner.

Kloss, iş adamı -Jared Kushner’ın erkek kardeşi- Josh Kushner ile nişanlandıklarını salı günü şahsi Instagram hesabından duyurdu.

Model, paylaşımına ’’Seni, anlatmak için sahip olduğum kelimelerin hepsinden daha çok seviyorum’’ notunu düştü:

‘’Sen benim en yakın arkadaşım ve ruh eşimsin…’’

‘Daha özel bir özel hayat’

İkili, 2012’den beri beraberdi; ama beraberliklerini toplumun önünde yaşamaktan kaçınıyor, kameraların önüne sık çıkmıyorlardı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından beraber gönderiler paylaşıyorlardı.

Geçtiğimiz nisan ayında ABD’li Porter dergisine konuşan Kross, insanlardan bir şeyler saklamak istemediğini, yalnızca daha ‘özel bir özel hayat’ yaşamayı tercih ettiğini ifade etmiş ve eklemişti: ‘’Saklayacak da bir şeyim yok, doğrusu!’’

Kushner ailesinin Trump ile bağlantısı düşünüldüğünde, ünlü modelin siyasete dair söyledikleri de ayrı bir anlam kazanıyor, ikilinin düşünceleri magazin sayfalarından ‘gündem’e kaymaya başlıyor.

İkili: Demokrat, silah karşıtı ve Trump muhalifi

Josh Kushner, sözücüsü aracılığıyla hayatı boyunca bir Demokrat olduğunu ve 2016’da gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimi’nde Trump’a oy vermeyi düşünmediğini söylemişti. O yılın sonunda Trump’ın yemin töreninde bulunmaktansa da düzenlenen protestoları gözlemlemişti.

Kloss da Demokratları desteklediğini ve seçimlerde Hillary Clinton’a oy verdiğini yaptığı Twitter paylaşımlarıyla duyurmuş, Hollywood’un ‘Trump’ı protesto eden ünlüleri’nin arasına birçok kez girmişti.

İkili, Parkland, Florida’da bir okula yapılan silahlı saldırının ardından öğrencilerin düzenlediği ve ABD tarihinin en büyük ‘silah karşıtı protestosu’ olarak görülen ‘March for Our Lives’ (Hayatlarımız için yürü) yürüyüşüne de katılmış, sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşmıştı.