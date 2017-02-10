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Yaşam

Trump karşıtı Avam Kamarası Başkanı için güvensizlik önergesi

ABD Başkanı Trump’ın İngiliz parlamentosuna hitap etmesine karşı çıkan Bercow için güvensizlik oylaması istendi

10 Şubat 2017 01:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz parlamentosuna hitap etmesine karşı çıkan Avam Kamarası Başkanı John Bercow hakkında güvensizlik önergesi verildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili James Duddridge, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının başkanı Bercow hakkında güvensizlik oylaması istedi.

Duddridge'in dün Başbakan Theresa May'e bir mektup göndererek, Bercow hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde hükümetin müdahil olmamasını istediği ortaya çıkmıştı.

Bercow, yaz aylarında İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Trump'a parlamentonun kraliyet galerisinde milletvekillerine ve lordlara hitap etmesi için davette bulunmayacağını söylemişti.

Trump'ın galeride konuşmasına, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnamesinden önce de karşı olduğunu anlatan Bercow, söz konusu kararnameden sonra bu konudaki düşüncesinin pekiştiğini kaydetmişti.

Muhafazakar Partili Bercow'ın çıkışına muhalefet partileri destek verirken, kendi partisinin bazı milletvekilleri "yetkisini aştığı" eleştirisini yöneltmişti.

John Bercow, 2009'dan bu yana Avam Kamarası Başkanlığı yapıyor.

İngiliz parlamentosunu, seçilmiş milletvekillerinden oluşan Avam Kamarası ile ömür boyu görevde kalan üyelerden oluşan Lordlar Kamarası olmak üzere iki kanat teşkil ediyor.

Ülkeye ziyarette bulunan yabancı devlet adamlarına nadiren parlamentonun iki kanadının üyelerine parlamento binasının galeri bölümünde topluca hitap etme daveti yapılıyor.

Galeride konuşma yapan yabancı siyasetçiler arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos gibi isimler bulunuyor. Trump’ın selefi Barack Obama da galeride 2011’de konuşmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "resmi ziyaret" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti.

Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan yaklaşık bir milyon 900 bin imzalı online dilekçede ifade edilmişti ancak May hükümeti ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar ediyor.

 

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