Trump'ın TikTok'a verdiği sürenin sonu geliyor; uygulama için Oracle'la anlaşıldığı iddia edildi

TikTok'un geliştiricisi Çinli şirket ByteDance, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamanın ülkedeki operasyonlarını ABD'li bir şirketin satın alması şartını koyduğu sürenin sonuna yaklaştı. ByteDance, Microsoft'un satın alma teklifini redderken uygulamanın ABD'deki 'teknoloji ortağı' olarak Oracle'la anlaştığı öne sürüldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'un ABD'de çalışmaya devam etmesi için koyduğu 'ABD'li bir şirketin satın alması' şartı 15 Eylül'de sona eriyor. TikTok'un geliştirici ByteDance şirketinin yaptığı açıklamada uygulamanın ABD'deki operasyonları için teklif veren Microsoft'la anlaşma olmadığı belirtildi.

Washington Post gazetesi, ByteDance'in 'teknoloji partneri' olarak Oracle ile anlaştığını aktarırken Reuters da isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde anlaşmanın bir satış yerine 'yeniden yapılandırma' olarak nitelendiğini belirtti. Buna göre, TikTok'un ABD'deki kullanıcı verilerini Oracle üstlenecek.

Öte yandan Çin devlet medyası, kaynaklara dayandırdığı haberde ByteDance'in ABD'deki TikTok operasyonlarını Oracle'a satmayacağını aktardı.

Anlaşmanın gerçekleşmesi için ByteDance'in hem Washington hem de Pekin'den onay alması gerekiyor. Pekin'in TikTok'un ABD operasyonlarının zorunlu olarak satılmasına karşı çıktığı biliniyor.

Ne olmuştu?

Trump ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını Ağustos ayı başında yasaklamış ve daha sonra Microsoft'un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.

ByteDance, Eylül ortasına kadar bir anlaşmayı sonuçlandırmak ve Trump'ın TikTok'un ABD operasyonlarını elden çıkarma talimatına uymak için bir alıcı seçmeye çalışıyor.

Genellikle genç kullanıcı tabanına sahip olan Tiktok dans videolarıyla öne çıkıyor. Ancak ABD yetkilileri, platformu kullananlarla ilgili bilgilerin Beijing'e aktarılabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

TikTok, kullanıcı verilerini Çinli yetkililerle paylaşma talebine uymayacağını söylemişti.