Trump'ın savaşta ölen askerlere 'beceriksiz' dediği iddiasına yer veren The Atlantic'in editörü: Bu sadece buzdağının görünen kısmı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1. Dünya Savaşı'nda yakalanan veya hayatını kaybeden askerlere "beceriksiz" ve "enayi" dediği iddialarına yer veren The Atlantic dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg, "Bunlar sadece buz dağının görünen kısmı" dedi.

CNN'de Reliable Sources programına katılan Goldberg, Trump'ın 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler için söylediği sözlere dair haberin devamının gelmesini beklediğini söyledi.

Goldberg, "Bundan daha çok haber çıkmasını, daha çok doğrulama ve yeni bilgiler gelmesini bekliyorum" dedi. Goldberg, Trump'ın iddiaları reddetmesine rağmen "Sorumluluğumuz var ve o ne derse desin yapacağız" dedi.

TIKLAYIN - The Atlantic: Trump, 1.Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD askerlerine "beceriksiz" ve "enayi" dedi

Dergi, Trump'la ilgili iddialara yer veren haberden sonra ABD Başkanı ve çevresinin tepkisini çekmişti. Haberin isim vermeyen kaynaklara dayandırılması vurgulanmıştı. Golberg, kapalı kapılar ardındaki hikâyeleri ortaya çıkarmak için medyanın bunu yapması gerektiğini söyledi. Goldberg, "Özellikle ABD Başkanı'nın korkutmaya çalıştığı bir atmosferde hepimiz anonim kaynaklar kullanmak zorundayız" dedi.