Trump'ın savaşta ölen askerlere 'beceriksiz' dediği iddiasına yer veren The Atlantic'in editörü: Bu sadece buzdağının görünen kısmı

CNN'de Reliable Sources programına katılan Goldberg, Trump'ın 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler için söylediği sözlere dair haberin devamının gelmesini beklediğini söyledi.
Goldberg, "Bundan daha çok haber çıkmasını, daha çok doğrulama ve yeni bilgiler gelmesini bekliyorum" dedi. Goldberg, Trump'ın iddiaları reddetmesine rağmen "Sorumluluğumuz var ve o ne derse desin yapacağız" dedi.
Dergi, Trump'la ilgili iddialara yer veren haberden sonra ABD Başkanı ve çevresinin tepkisini çekmişti. Haberin isim vermeyen kaynaklara dayandırılması vurgulanmıştı. Golberg, kapalı kapılar ardındaki hikâyeleri ortaya çıkarmak için medyanın bunu yapması gerektiğini söyledi. Goldberg, "Özellikle ABD Başkanı'nın korkutmaya çalıştığı bir atmosferde hepimiz anonim kaynaklar kullanmak zorundayız" dedi.
Goldberg, The Atlantic'in Trump yönetimi hakkında haber yapmaya devam edeceğini söyledi.